В Москве мужчина избил 2-летнего сына, малыш умер на следующий день

Следственными органами ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело по факту смерти двухлетнего мальчика 11 июля после того, как накануне ребенка избил отец.

По версии следствия, 29-летний житель Москвы избил ребенка своей сожительницы утром 10 июля. От полученных травм малыш скончался на следующий день. Мать погибшего мальчика уверяет, что мужчина является биологическим отцом ее сына.

Подозреваемый задержан. В отношении злоумышленники возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть ребенка". В ближайшее время в отношении последнего будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.