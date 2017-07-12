"Гелендваген" отказался пропускать пожарную машину, спешившую на пожар

Водитель "Гелендвагена" не пропустил машину пожарных, спешившую на горящий в Петербурге тракторный завод. В результате на перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе произошло ДТП.

Несмотря на то, что пожарные ехали с включенными световыми и звуковыми сигналами, водитель люксовой иномарки из-за принципиальных соображений отказался пропускать спецтехнику.

Крупный пожар произошел сегодня в одном из цехов Петербургского тракторного завода. Огнем охвачено 1000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти существующих На помощь пожарным расчетам вылетел вертолет Ка-32.