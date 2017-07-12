ВОЗ: 35 человек умерли от вспышки кори в Европе за год, в том числе ребенок

Представители Всемирной организации здоровья (ВОЗ) сообщили о смерти 35 человек в Европе за последний год в результате вспышки кори. Последний летальный случай зафиксирован в Италии. Там от кори умер шестилетний ребёнок.

Всего в Италии с июня прошлого года зарегистрировано более 3,3 тысяч случаев кори, скончались два человека - взрослый и ребенок.

По данным организации, большего всего людей умерли от кори в Румынии - 31 человек. По одному ребёнку в 2016 году скончались в Германии и Португалии.

Ранее о вспышке кори в Европе россиян предупреждал Роспотребнадзор. Согласно информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), случаи заболеваний корью зарегистрированы в 14 странах: Австрия, Румыния, Болгария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Франция, Германия, Швеция, Италия, Португалия, Исландия, Испания, Швейцария.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якоб подчеркнула, что каждая смерть или инвалидность, вызванные корью, которую можно предотвратить вакцинацией, — неприемлемая трагедия.