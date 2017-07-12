Неадекватная мать закрылась в квартире с двумя детьми
12 июля 2017, 12:58 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники полиции приступили к выяснению сложившейся ситуации.
Инспектор по делам несовершеннолетних и защите их прав обратился в поисково-спасательную службу. Как сообщает пресс-центр управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области, он рассказал спасателям, что двое несовершеннолетних детей закрыты в одной квартире вместе с неадекватной матерью на ул. Суворова. Также сотрудник правоохранительных органов предположил, что она могла употребить психотропные вещества.
Прибыв по адресу, спасатели, используя слесарный инструмент в присутствии сотрудников ПДН и участкового полиции, вскрыли входную дверь квартиры.
по сообщению портала "ПЕНЗА-ПОСТ"