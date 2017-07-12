Инвалида-колясочника, обвиненного в разбое, обследуют медики

В Москве 28-летнего мужчину, передвигающегося только на инвалидной коляске, которого признали виновным в вооружённом разбое, обследуют медики. Министр юстиции Александр Коновалов сообщил сегодня, что на медицинское обследование Антона Мамаева уйдет пять дней.

По словам главы Минюста, в настоящее время Мамаев находится в медучреждении на медосвидетельствовании, - передает РИА Новости.

Мамаев, у которого полностью атрофированы все мышцы, приговорен к лишению свободы на 4,5 года. 30 июня суд признал Антона Мамаева виновным в вооружённом разбое по делу о похищении мотороллера. После оглашения приговора его отправили в СИЗО "Матросская тишина". Сейчас мужчине, который весит 18 килограммов, помогает его сокамерник. Мамаев не может самостоятельно ни повернуться, ни поесть. В штате СИЗО нет санитаров или медсестер, которые могли бы постоянно находиться при обездвиженном человеке.

У Антона редкий диагноз: спинальная мышечная атрофия, - пишет "Московский комсомолец". Это наследственное аутосомно-рецессивное нервно-мышечное заболевание.

Его отец военный. Мальчик родился нормальным, начал ходить. Но проявилась болезнь. Мама Антона посвятила себя двум больным детям. У старшей сестры Антона такое же заболевание. В итоге они получили высшее образование. Антон получил диплом Московского гуманитарного института имени Дашковой, стал экономистом. После института работал в логистической компании. Но тело с каждым годом слушалось его все меньше, а голова работала только лучше. Вскоре Антон создал ООО "Маяк", стал заниматься благотворительностью для детей-инвалидов.

По данным "МК", знакомые предложили Мамаеву недорого купить у них мотороллер. Самому инвалиду он был ни к чему, но Антон решил его перепродать, чтобы немного заработать. У Мамаева есть жена и дочь.