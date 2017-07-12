Экс-судью подозревают в педофилии: мужчину застали в авто с подростком

В Иркутске разворачивается скандал вокруг бывшего судьи Октябрьского районного суда областного центра. Недавнего слугу Фемиды заподозрили в педофилии. Вечером 11 июля на канале MASH в соцсети ВКонтакте появилось видео, в котором приводятся факты.



В частности, демонстрируется фрагмент спецдонесения о том, что 3 июля в Иркутске у залива Якоби сотрудники Росгвардии задержали водителя Хонды Солярис, который находился в машине со спущенными штанами. Вместе с ним был подросток. Их доставили в отдел полиции. Также в видео отмечается, что мужчина является судьей, а подросток проживает в Ангарске. "Подросток признался, что всё произошло по обоюдному согласию и претензий он не имеет", - отмечается в ролике.



В пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области Телеинформу подтвердили факт задержания в Иркутске мужчины с подростком. Однако ни имен, ни возрастов участников инцидента в ведомстве не назвали.



В СУ СКР по Иркутской области, которое занимается расследованиями преступлений против несовершеннолетних, от комментариев пока воздерживаются, отмечая, что "дела нет, остальное - позже". В ведомстве не подтверждают и не опровергают даже факт проверки информации.

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