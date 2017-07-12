Из-за скандала в Нижнем Тагиле уволили главу свердловского СКР

Скандал вокруг Нижнетагильском завода теплоизоляционных изделий набирает обороты. Руководство СКР освободило от должности главу свердловского СУ СКР, генерал-лейтенанта юстиции Валерия Задорина.

Причиной увольнения, как сообщили в СКР, стала волокита в расследовании инцидента на нижнетагильском заводе. Кроме того, глава ведомства Александр Бастрыкин назначил служебную проверку, которую будут проводить сотрудники центрального аппарата Следственного комитета.

Напомним, как писали «Аргументы недели. Урал», по версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года на предприятии возникла задолженность по зарплате перед работниками на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. 9 июля Владимир Путин дал руководству области поручение разобраться с ситуацией, ЧП занялись два члена свердловского правительства и силовики, уже 10 июля начались первые выплаты зарплат рабочим.

В рамках расследования уже признано потерпевшими более 170 человек из числа работников предприятия, на заводе прошли обыски, арестовано имущество предприятия.