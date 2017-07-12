После дела "пьяного мальчика", получившего широкий общественный резонанс, в Подмосковье состоялась проверка полиции в Балашихе. УВД Балашихи, в котором расследовалось дело ребенка, погибшего в ДТП и у которого обнаружили алкоголь, поверяют сотрудники управления "М" ФСБ России.

Досконально проверяются все уголовные и личные дела, - сообщает телеграм-канал Mash. Проверяющие установили, что в УВД Балашихи работает оперативник, который сначала подкинул наркотики молодому человеку в Новой Москве, после чего за 600 тысяч "решил" вопрос с его задержанием.

Сотрудниками ФСБ собран материал и передан в Управление собственной безопасности. Очевидно, сотрудника полиции Александра Солодовникова не смутил тот факт, что в его управлении после громкого расследования об обстоятельствах смерти шестилетнего мальчика Алеши Шимко идёт проверка и изучаются все уголовные и личные дела. Оперативника задержали, - передает Лайф.По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечено его руководство, — сообщил представитель ГУ МВД по Московской области.

Напомним, в подмосковной Балашихе молодая женщина насмерть сбила мальчика. Эксперты дали заключение отцу ребенка, что в крови малыша обнаружен алкоголь.

Автоледи, сбившая "пьяного мальчика" в Балашихе, арестована. Защита Ольги Алисовой обжаловала решение суда.