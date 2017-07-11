Российский футболист, нападающий «Зенита» Александр Кержаков, стал фигурантом административного дела. Футболист поделился с пользователями соцсети фотографиями, где он ловит красную рыбу, а это - браконьерство.

Ловля лосося в Онежском озере является браконьерством и Кержакову грозит штраф до пяти тысяч рублей. Но дело, конечно, не в деньгах, а в факте нарушения закона, сообщает ТАСС.

Дело на форварда «Зенита» завели в Северо-Западном управлении Росрыболовства. Кержаков на снимке в соцсети стоит с четырьмя крупными экземплярами красной рыбы, что является нарушением правил промысла объектов животного мира.