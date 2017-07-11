Под Самарой водитель сбил детей, которые торговали ягодами

Девятилетние дети, мальчик и девочка, торговали на обочине свежими ягодами, когда в них врезался автомобиль Lada Kalina. Инцидент произошел 11 июля на трассе М-5 в Сызранском районе Самарской области.

Трагедия произошла в Самарской области на трассе М-5, сообщает «РИА Новости».

Водитель на автомобиле «Калина» на полном ходу врезался в детей, которые на обочине дороги торговали ягодами. Девятилетний мальчик от удара скончался на месте, а девочку доставили в местную больницу с тяжелыми травмами. В каком состоянии находится ребенок, сведений нет.

По предварительным данным, водитель «Калины» уснул за рулем и поэтому не справился с управлением и съехал на обочину.