Депутат ГД прокомментировал инцидент с инвалидом, которого обвинили в разбое

О приговоре московского суда в отношении инвалида-колясочника Антона Мамаева «Аргументы недели» ранее сообщали. Инвалид получил реальный тюремный срок по уголовному делу о похищении мотороллера.

Писатель и член Госдумы РФ Сергей Шаргунов прокомментировал ситуацию с приговором инвалиду, передает RT.

Депутат выражает благодарность всем, кто откликнулся и принял участие в обсуждении инцидента с инвалидом. Приговоренный за вооруженный грабеж Антон Мамаев весит 18 килограммов и едва может передвигаться сам, не то чтобы грабить кото-то. Шаргунов сообщает, что благодаря резонансу вокруг приговора, Антона осмотрели в СИЗО и направили в больницу. Приговор суда Шаргунов называет «странным и сомнительным»: каким образом человек, который сам с трудом передвигается, может у кого-то отнять мотороллер?