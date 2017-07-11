На воронежской уличной свалке нашли тело новорожденного

В Воронеже на одной из улиц 11 июля был обнаружен мертвый младенец. Тело ребенка лежало в мусорном контейнере рядом с многоэтажным домом. О страшной находке следователи узнали от очевидцев ЧП из соцсетей.

Труп новорожденного ребенка был обнаружен на улице Владимира Невского в Воронеже, сообщает портал vestivrn.ru.

Труп мальчика-младенца лежал в мусорном контейнере рядом с домом. Местные жители вызвали наряд полиции к месту ЧП и в данное время там работают криминалисты. Следователи проводят поквартирный обход близстоящих домов, опрашивают свидетелей. В городские клиники направлен запрос о стоящих на учете роженицах.