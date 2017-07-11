В Набережных Челнах девочка сорвалась с крыши 9-этажного дома

Региональный Следственный комитет в Набережных Челнах проверяет факты инцидента с 13-летней девочкой, которая 11 июля упала с высоты девятого этажа и скончалась в местной клинике от многочисленных травм.

В Набережных Челнах 11 июля произошла трагедия, дети каким-то образом попали на крышу жилого дома и устроили там игры, сообщает портал kazanfirst.ru.

Несчастный случай произошел в поселке Сидоровка в Набережных Челнах. При игре девочке удалось спрыгнуть с крыши дома на козырек балкона девятого этажа, но затем подросток соскользнула и упала вниз. Девочку успели доставить в клинику в состоянии тяжелой комы. Врачи диагностировали у ребенка переломы костей таза и внутреннее кровоизлияние. Усилия медиков оказались тщетными, девочка скончалась.