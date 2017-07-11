Даже рыба не выдержала: на нудиста в США напала акула

Вообще тупорылые акулы (а на голого человека напала именно она) считаются самыми агрессивными среди рыб-хищников, так что нападение на нудиста было вполне объяснимым. Инцидент произошел в штате Флорида, США.

Нападение акулы на человека произошло на атлантическом пляже неподалеку от Майами-Бич (штат Флорида, США). Нудист в типичном своем обличии, то есть абсолютно без одежды, решил искупаться в море и не заметил полутораметрового хищника неподалеку. Нудист был бы обречен, но акулу заметил спасатель, что дежурил на пляже. Парень предупредил отдыхающих свистком и бросился на гидроцикле наперерез акуле. Хищница оказалась быстрее и успела схватить нудиста за ногу, однако, человека удалось отбить. Спасенному вызвали «скорую помощь» и госпитализировали. Ноги 44-летнему нудисту спасли, его жизни сейчас ничто не угрожает.