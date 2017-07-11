В Кирове грузовик сбил велосипедиста
11 июля 2017, 16:51 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
В Кирове грузовик сбил велосипедиста. О происшествии сообщили в ГИБДД.
ДТП произошло около 15 часов дня 10 июля на улице Проезжей, напротив дома №15. По предварительным данным автоинспекции, 50-летний водитель «Исудзу» совершил наезд на велосипедиста, который ехал по дороге в попутном направлении.
В результате происшествия 44-летний велосипедист получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.
Всего 10 июля на дорогах региона в 3 авариях ранены 5 человек, погибших нет.