В Кирове грузовик сбил велосипедиста. О происшествии сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло около 15 часов дня 10 июля на улице Проезжей, напротив дома №15. По предварительным данным автоинспекции, 50-летний водитель «Исудзу» совершил наезд на велосипедиста, который ехал по дороге в попутном направлении.

В результате происшествия 44-летний велосипедист получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

Всего 10 июля на дорогах региона в 3 авариях ранены 5 человек, погибших нет.