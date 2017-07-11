Проводница астраханского поезда вернула к жизни бездыханного младенца

Девятимесячная девочка пробыла без сознания 40 минут, а затем очнулась.



Как сообщает ИА "Волга-Каспий" со ссылкой на LADA.kz, проводницу Алтынай Рамбаеву словно поразили громом, сказав, что в одном из купе умерла девятимесячная девочка. Женщина тут же бросилась к ребенку. - Прибежав в купе, я увидела ребенка без сознания, - вспоминает проводница. - Мать девочки в слезах - над бездыханным телом. В тот момент ни пульса, ни дыхания у посиневшей малышки не было.Тогда я схватила младенца и внесла кроху в свое служебное помещение. А уж там сделала все возможное, чтобы вернуть дитя к жизни.



Как только Алтынай Рамбаева не пыталась привести в чувства девятимесячную Фатиму. Женщина обрызгала водой девочку, хлопала ее по спине и попе. - В эти минуты у меня появилась какая-то сила, - продолжила работник ЖД. - А когда ребенок очнулся, я от счастья расплакалась и стала кричать ей: «Живи, живи...».



До следующей остановки проводница успела сделать с малюткой несколько упражнений, после чего ребенок начал дышать и плакать. На станции Кульсары Фатиму вместе с мамой забрали в больницу. Трагедия обошла их стороной. Девочка - жива!

С таким чудом Алтынай Рамбаева столкнулась впервые. А как еще назвать это по-другому?



- В дороге встречаются пассажиры с разными жалобами - отравление, травмы, схватки у беременных - было много чего. Но возвращение к жизни младенца - впервые.



Мама девочки Арайлым Жалиева обратилась с письмом к руководству компании, в которой работает Алтынай Рамбаева, с просьбой представить к награде проводницу-героиню.

по сообщению портала "ВОЛГА-КАСПИЙ"