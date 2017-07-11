В Рязани молодая мать забыла на улице своего полуторагодовалого ребенка.

Маленькую девочку нашел рядом с продуктовым магазином местный житель, который испугался и принес ее в отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно вызвали на место "скорую помощь", а также сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, передает издание "Известия".

Медики выявили у ребенка последствия переохлаждения и направили его в больницу. Вскоре личность матери была установлена. В момент случившегося она спокойно распивала алкогольные напитки вместе со своим сожителем. Ранее, как выяснилось, женщина часто выпивала, но некоторое время назад она отказалась от этой привычки. Накануне случившегося родительница вновь употребила спиртное и забыла малышку на улице. Решается вопрос о лишении жительницы Рязани родительских прав.