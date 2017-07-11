Днем во вторник, 11 июля, появилась информация о пострадавших при пожаре в московском ТЦ "РИО".

Состояние четырех человек, которые были спасены из холодильного помещения, является удовлетворительным. Эти данные предоставил глава НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков, который отметил, что ранее состояние этих четырех граждан было тяжелым, двое из них даже были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как уточняет ТАСС, теперь все они находятся на соматогенном дыхании, но по-прежнему находятся в реанимационном отделении.