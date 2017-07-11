Рекламу ритуальных услуг поместили неподалеку от больницы в Сургуте

Рядом со зданием окружной клинической больницы в Сургуте появился баннер, рекламирующий ритуальные услуги.

Неоднозначную и весьма резонансную ситуацию сегодня прокомментировал мэр города Вадим Шувалов, назвав ее вопросом этики, а не правомочности. Как сообщает РИА "Новости", на баннере рекламируются гробы, катафалки и могилы, хотя всего в нескольких метрах находится корпус медицинского учреждения.

На своей страничке в соцсети "Вконтакте" Шувалов подчеркнул, что администрация города намерена тщательно разобраться в ситуации.