После укуса клещей 15 жителей Ставрополья заболели конго-крымской лихорадкой

После укусов клещей около 5,4 тыс. жителей Ставропольского края обратились за помощью к медикам.

Впоследствии выяснилось, что 15 человек заразились конго-крымской геморрагической лихорадкой. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, 10 жителей Ставрополья в настоящий момент находятся в инфекционных стационарах.

Как уточняет NewsTracker, число пострадавших от укусов клещей снизилось в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом 2016 года. Специалисты ежедневно мониторят ситуацию с клещевым энцефалитом в регионе.