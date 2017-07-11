После укуса клещей 15 жителей Ставрополья заболели конго-крымской лихорадкой
11 июля 2017, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
После укусов клещей около 5,4 тыс. жителей Ставропольского края обратились за помощью к медикам.
Впоследствии выяснилось, что 15 человек заразились конго-крымской геморрагической лихорадкой. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, 10 жителей Ставрополья в настоящий момент находятся в инфекционных стационарах.
Как уточняет NewsTracker, число пострадавших от укусов клещей снизилось в 1,3 раза по сравнению с тем же периодом 2016 года. Специалисты ежедневно мониторят ситуацию с клещевым энцефалитом в регионе.