Мародеры пытались растащить уцелевшие товары в сгоревшем ТЦ «РИО»

Накануне в московском торговом центре «РИО» произошел сильный пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности. Он возник в кафе, расположенном на цокольном этаже здания.

Предполагается, что к возгоранию привел взрыв баллона. Огонь удалось потушить ближе к полуночи. 14 пострадавших (в т.ч. один ребенок) на пожаре были доставлены в московские больницы, состояние четверых врачи оценивают, как тяжелое.

После того, как пожарные сделали свое дело, в центр проникли мародеры. Полицейским пришлось отлавливать их всю ночь. В частности, был задержан уроженец Таджикистана, работающий в торговом центре уборщиком. Он пытался вынести из здания золотые украшения, сложив их в пакет.

Как правило, продукты в сгоревшем гипермаркете «О'Кей» мародеров не интересовали. Добытчики легкой наживы искали более весомый улов: они вскрывали уцелевшие бутики, в том числе торговую точку «Связного», сообщает 360tv.ru. Весь ущерб, нанесенный огнем владельцам бизнеса, еще предстоит подсчитать.



