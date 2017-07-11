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Жительница Омска выпала из маршрутки во время движения

11 июля 2017, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Омска выпала из маршрутки во время движения
фото: globallookpress.com

Жительница Омска прямо на ходу выпала из маршрутного микроавтобуса.

Согласно последней информации, после происшествия в утренний час пик женщина 1961 года рождения была экстренно доставлена в ближайшую больницу. Как уточняют в Следственном комитете РФ по Омской области, инцидент случился сегодня около 8.15 по местному времени.

Уточняется, что в транспортном средстве, следовавшем по восьмому маршруту, в момент ЧП находились двадцать пассажиров.

 

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После укуса клещей 15 жителей Ставрополья заболели конго-крымской лихорадкой

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