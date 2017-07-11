Жительница Омска выпала из маршрутки во время движения

Жительница Омска прямо на ходу выпала из маршрутного микроавтобуса.

Согласно последней информации, после происшествия в утренний час пик женщина 1961 года рождения была экстренно доставлена в ближайшую больницу. Как уточняют в Следственном комитете РФ по Омской области, инцидент случился сегодня около 8.15 по местному времени.

Уточняется, что в транспортном средстве, следовавшем по восьмому маршруту, в момент ЧП находились двадцать пассажиров.