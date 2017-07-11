В аэропорту Внуково аварийно сел самолет, летевший из Сургута
11 июля 2017, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
В московском аэропорту Внуково во вторник, 11 июля, экстренно сел пассажирский самолет.
На борту Boeing 737-500, согласно последней информации, во время происшествия находился 151 человек. Как сообщает сегодня РИА "Новости", воздушное судно аварийно приземлилось в столице из-за технической неисправности - у самолета отказал один двигатель.
Уточняется, что пилоту удалось благополучно посадить летательный аппарат. Ни один пассажир в результате инцидента не пострадал.