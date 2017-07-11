Двое детей потерялись в одном из лесов Курганской области

В Шатровском районе Курганской области в лесу потерялись два мальчика 9 и 10 лет.

Информация о пропаже детей поступила в понедельник, 10 июля, в районный отдел полиции, после чего начались поиски. В пресс-центре регионального главка МЧС России уточнили, что школьники ушли в лес с одним мобильным телефоном, который оказался недоступен.

К настоящему моменту специалисты обследовали четыре квартала, а также частный сектор села Самохвалово. Спасатели уже обнаружили следы мальчиков на грейдере примерно в трех километрах от населенного пункта, передает РИА "Новости".