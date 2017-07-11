Женщина вспыхнула во время распития алкоголя
11 июля 2017, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]
Шокирующий и непонятный случай произошел накануне поздно вечером в северной части столицы: во время совместного распития спиртных напитков внезапно загорелась женщина, одна из участников компании.
Инцидент произошел по адресу: Ленинградский проспект, д. 75 около 22:30. С тяжелыми ожогами пострадавшую госпитализировали, сейчас она находится в реанимации.
Получить исчерпывающую информацию от очевидцев трагедии правоохранителям не удалось. Один из свидетелей рассказал, что женщина попыталась прикурить сигарету, и у нее вспыхнули волосы.