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Четверо пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" находятся в тяжелом состоянии

11 июля 2017, 09:06 [ «Аргументы Недели» ]

Четверо пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" находятся в тяжелом состоянии
фото: pixabay.com

Во вторник, 11 июля,  стало известно, что состояние четырех пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве оценивается как тяжелое.

В целом четырнадцать человек в состоянии тяжелой, средней и легкой степени тяжести до сих пор остаются в больницах, отмечают в экстренных службах столицы. В общей сложности после возгорания в торговом центре были госпитализированы пятнадцать человек, однако впоследствии один ребенок был выписаны, передает ТАСС.

Напомним, что всего во время пожара в ТЦ "РИО" пострадали восемнадцать человек, трое из них получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.

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Модернизированный пластиковый самолет представят на международном авиасалоне

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