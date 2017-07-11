Во вторник, 11 июля, стало известно, что состояние четырех пострадавших при пожаре в ТЦ "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве оценивается как тяжелое.

В целом четырнадцать человек в состоянии тяжелой, средней и легкой степени тяжести до сих пор остаются в больницах, отмечают в экстренных службах столицы. В общей сложности после возгорания в торговом центре были госпитализированы пятнадцать человек, однако впоследствии один ребенок был выписаны, передает ТАСС.

Напомним, что всего во время пожара в ТЦ "РИО" пострадали восемнадцать человек, трое из них получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно.