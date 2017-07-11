В Кемерово закрыли детский сад из-за повышенного уровня радиации

Повышенный уровень радиации был зафиксирован во время плановой проверки в одном из детских садов в Кемерово.

По требованию Росприроднадзора дошкольное учреждение было оперативно закрыто на 60 суток. Как уточняют в УФССП по Кемеровской области, повышенное содержание радона в некоторых комнатах детсада было выявлено после очередного ремонта в помещении.

Как уточняет "Росбалт", в настоящий момент более сорока воспитанников учреждения уже ходят в другие детские сады, расположенные неподалеку.