Пьяный водитель сбил двух школьниц в Забайкалье, одна из них погибла

В поселке Кличка Забайкальского края пьяный автомобилист сбил двух пятнадцатилетних девушек.

Одна из школьниц скончалась на месте от полученных травм, а вторая была экстренно госпитализирована. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, трагедия произошла минувшей ночью, виновником аварии стал водитель "ГАЗ-3110". Отмечается, что школьницы шли по обочине проезжей части, которая не была освещена.

Согласно последним данным, автомобилист имеет практически двадцатилетний стаж вождения, однако в момент ДТП он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.