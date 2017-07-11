Пьяный водитель сбил двух школьниц в Забайкалье, одна из них погибла
11 июля 2017, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]
В поселке Кличка Забайкальского края пьяный автомобилист сбил двух пятнадцатилетних девушек.
Одна из школьниц скончалась на месте от полученных травм, а вторая была экстренно госпитализирована. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, трагедия произошла минувшей ночью, виновником аварии стал водитель "ГАЗ-3110". Отмечается, что школьницы шли по обочине проезжей части, которая не была освещена.
Согласно последним данным, автомобилист имеет практически двадцатилетний стаж вождения, однако в момент ДТП он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.