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СКР: Мальчик, пропавший в 2007 году в Москве, 10 лет находился в рабстве

10 июля 2017, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

СКР: Мальчик, пропавший в 2007 году в Москве, 10 лет находился в рабстве

Мальчик, который в 2007 году ушел из дома и бесследно пропал, обнаружен в соседнем доме,  он 10 лет находился в секс-рабстве у мужчины. Столичными следователями расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины.

Безработный москвич обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, летом 2007 года обвиняемый на улице познакомился с 9-летним мальчиком. Мальчик пожаловался, что у него не складываются отношения с родителями. 30-летний мужчина позвал ребенка жить у него дома. Мальчик согласился и ушел из дома. Обвиняемый проживал в трехкомнатной коммунальной квартире.

В одной из комнат жила его мать, в другой - мигранты. На протяжении длительного времени обвиняемый не выпускал мальчика из комнаты, скрывая его от окружающих. Со слов соседей по дому, они никогда не замечали ничего подозрительного. Как полагает следствие, воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина совершал в отношении него насильственные действия сексуального характера.

В 2007 году по факту пропажи мальчика следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Ребенок был объявлен в федеральный розыск. Столичными следователями совместно с оперативными службами была проведена кропотливая работа, в результате которой было установлено местонахождение без вести пропавшего мальчика и задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В настоящее время по ходатайству следствия фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. В ходе допроса обвиняемый признал вину. Следствием устанавливается местонахождение родственников потерпевшего.

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В Центральном районе Сочи женщина погибла при обрушении дома

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