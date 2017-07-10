В Центральном районе Сочи женщина погибла при обрушении дома

В Сочи в понедельник в результате обрушения жилого дома на улице Виноградная погибла женщина. По данным МЧС, инцидент произошел около 16:30. К месту происшествия направлена ОГ Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, работают все оперативные службы.

Уточняется, что произошло обрушение части жилого здания барачного типа, построенного в 1938 году. Остальная часть здания не обрушена. В доме отрезаны вода и газ. Люди частично расселены.

В Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа телефона доверия (тел. 8-861-268-64-40) на базе ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.