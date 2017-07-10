В Москве пожар произошел в торговом центре на Дмитровском шоссе

В Москве в понедельник пожар произошел в торговом центре "РИО" на северо-востоке столицы по адресу: Дмитровское шоссе, 163А, корп. 1. О пострадавших МЧС не сообщает.

По данным МЧС, сообщение о задымлении в торговом центре поступило в оперативную службу в 17:39 мск.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании имеется задымление», — говорится в сообщении ведомства. Спасатели эвакуируют посетителей торгового центра.