На трассе «Кола» в ДТП погибли две 17-летние девушки и трое мужчин

На трассе «Кола» в ДТП погибли пять человек. Трагедия произошла 10 июля в 02:15 ночи на 100 км автотрассы, у поселка Чаплино Волховского района.

Водитель автомобиля Wolkswagen Golf с госзнаками Ленобласти по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo FH-12 под управлением 57-летнего жителя Вологодской области.

В результате аварии водитель легковой автомашины и четыре пассажира погибли на месте происшествия. Среди них оказались две девушки 17 лет (одна – жительница Карелии, другая проживала в Сясьстрое). Личности водителя и двух погибших мужчин устанавливаются.

Иномарка зарегистрирована на 30-летнего жителя Ленобласти. По факту смертельного ДТП начата проверка.

(По материалам gubdaily.ru ptsgovorit.ru dorinfo)