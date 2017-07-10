Мать до смерти закормила трехмесячную дочь манной кашей

26-летняя жительница Севастополя обвиняется в причинении смерти по неосторожности в отношении своей трехмесячной дочери. Молодая мать до смерти закормила грудного ребенка манной кашей.

Женщина не слушала рекомендации врачей, которые разъясняли ей правила прикорма детей первого года жизни и преждевременно перевела малышку на взрослую пищу. Через две недели такого кормления ребенок скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.