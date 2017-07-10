С территории, на которой проходил рок-фестиваль "Нашествие-2017", эвакуировали около 8 тысяч застрявших в грязи автомобилей.

На место прибыли специалисты МЧС, которые использовали технику повышенной проходимости. Как уточнили в ведомстве, работы по оказанию адресной помощи участникам "Нашествия" продолжаются, передает сегодня РИА "Новости".

Напомним, что фестиваль рок-музыки проходит в России с 1999 года, а с 2009 года местом его проведения стало село Большое Завидово в Тверской области. В этом году из-за обильных осадков подъездные пути к палаточному лагерю и парковкам оказались размыты. Некоторые машины застряли в грязи, а их хозяева оказались в ловушке.