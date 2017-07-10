Трехлетний малыш выжил после падения с девятого этажа

В минувшее воскресенье в одну из больниц Кемерова был доставлен трехлетний малыш, выпавший из окна на девятом этаже. Несмотря на падение с большой высоты, ребенок остался жив.

«Скорую помощь» и полицию вызвали случайные прохожие, обнаружившие лежащего ребенка на земле. У мальчика зафиксированы переломы различной степени тяжести, но он жив. Насколько серьезны его травмы, «Российская газета» не сообщает.

По предварительной информации, ребенок находился дома с бабушкой и старшей сестрой. Он закрыл двери комнаты на защелку, затем забрался на окно и оперся на москитную сетку, которая выпала вместе с ним. Она и кусты смягчили падение с большой высоты. По факту случившегося начата доследственная проверка.



