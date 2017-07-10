В Битцевском парке обнаружен убитый человек

В Битцевском парке на юго-западе Москвы было обнаружено тело человека.

Согласно последней информации, молодой мужчина был убит - на его лице и в области верхних конечностей заметны кровоподтеки и ссадины. Как сообщает в понедельник "Росбалт", ссылаясь на данные пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве, погибшему человеку на вид не более тридцати лет.

В настоящий момент личности покойного, а также его убийцы устанавливаются. Полицейские выясняют все обстоятельства гибели мужчины.