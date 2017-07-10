Ворота контейнера насмерть придавили мальчика на Камчатке

Шестилетний ребенок погиб в селе Тиличики Камчатского края.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, на мальчика упали контейнерные ворота. В воскресенье погибший с другими детьми играли у гаражного массива. Выяснилось, что на него упала воротина 12-тонного контейнера, которая не была закреплена навесными петлями и удерживалась только незамкнутым навесным замком.

В результате ребенок скончался на месте.

Это не первый подобный случай в Тиличиках. В апреле 2017 года на другого шестилетнего мальчика здесь упала глыба льда. Тело ребенка было найдено местными жителями в районе прибрежной линии бухты Скрытая. Следов насилия, говорящих о криминальном характере смерти мальчика, на трупе обнаружено не было.