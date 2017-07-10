В Курганской области 87-летняя женщина заблудилась и провела в лесах четыре дня

В Курганской области 87-летняя жительница деревни Подборная заблудилась и провела в лесу четыре дня.

Женщина пропала днем 6 июля, однако уже 10 июля самостоятельно смогла добраться до дома. В пресс-службе главного управления МЧС по региону уточнили, что родственники сначала искали пенсионерку сами, а потом обратились за помощью в полицию, передает URA.RU.

Сама женщина отметила, что паника была поднята зря, поскольку она не могла бы заблудиться в собственном лесу. Пожилая местная жительница добавила, что ходила собирать ягоды.