В подъезде дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник
10 июля 2017, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в воскресенье, 9 июля, в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник.
Инцидент произошел на лестничной площадке шестнадцатого этажа дома в Орехово-Зуевском проезде. Полиции удалось задержать подозреваемого в ограблении подростка, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный в отношении несовершеннолетнего", передает "Росбалт".
Уточняется, что злоумышленник применил силу и отобрал у мальчика мобильный телефон. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.