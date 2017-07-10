В подъезде дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник

Вечером в воскресенье, 9 июля, в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы был ограблен школьник.

Инцидент произошел на лестничной площадке шестнадцатого этажа дома в Орехово-Зуевском проезде. Полиции удалось задержать подозреваемого в ограблении подростка, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж, совершенный в отношении несовершеннолетнего", передает "Росбалт".

Уточняется, что злоумышленник применил силу и отобрал у мальчика мобильный телефон. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.