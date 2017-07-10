Жителя Челябинской области обвинили в убийстве ребёнка

29-летнему жителю города Касли Челябинской области следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетнего.

По версии следствия, в июне 2014 года обвиняемый заманил мальчика во двор своего дома, где нанес ему не менее четырех ударов обухом топора в область головы. Далее убийца закопал тело в малолюдном месте, сообщает пресс-служба СК.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемый находится под арестом.