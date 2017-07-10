В Петербурге обнаженный мужчина выпал из окна восьмого этажа
10 июля 2017, 09:25 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Абсолютно обнаженный житель Красносельского района Санкт-Петербурга выпал из окна восьмого этажа.
Согласно последней информации, молодой человек скончался от полученных травм на руках у врачей. Трагедия произошла у дома номер 152 на проспекте Ветеранов. Когда медики приехали на место случившегося, мужчина лежал на газоне и был еще жив, однако врачам не удалось его спасти.
Как передает "Фонтанка", в квартире погибшего было найдено огромное количество испорченных продуктов. Соседи юноши подчеркнули, что он вел тихий и спокойный образ жизни и никогда не пил.