В Петербурге обнаженный мужчина выпал из окна восьмого этажа

Абсолютно обнаженный житель Красносельского района Санкт-Петербурга выпал из окна восьмого этажа.

Согласно последней информации, молодой человек скончался от полученных травм на руках у врачей. Трагедия произошла у дома номер 152 на проспекте Ветеранов. Когда медики приехали на место случившегося, мужчина лежал на газоне и был еще жив, однако врачам не удалось его спасти.

Как передает "Фонтанка", в квартире погибшего было найдено огромное количество испорченных продуктов. Соседи юноши подчеркнули, что он вел тихий и спокойный образ жизни и никогда не пил.