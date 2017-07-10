Крупный пожар потушили на лондонском рынке

Более 70 пожарных тушили возгорание на лондонском рынке Camden Lock Market в ночь на понедельник.

Как сообщает Sky, незадолго до полуночи на место происшествия были направлены 10 пожарных машин. Уточняется. что горели первый. второй и третий этажи здания, а также крыша. Огонь распространялся очень быстро и мог перекинуться на соседние строения, сообщили очевидцы. В 03:20 с пожаром удалось справиться.

Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что расследование лондонского пожара в Grenfell Tower продолжается. После того, как была установлена причина возгорания из-за неисправного холодильника, следователи приступили к изучению конструкции 24-этажного небоскреба.