Крупный пожар потушили на лондонском рынке
10 июля 2017, 07:26 [ «Аргументы Недели» ]
Более 70 пожарных тушили возгорание на лондонском рынке Camden Lock Market в ночь на понедельник.
Как сообщает Sky, незадолго до полуночи на место происшествия были направлены 10 пожарных машин. Уточняется. что горели первый. второй и третий этажи здания, а также крыша. Огонь распространялся очень быстро и мог перекинуться на соседние строения, сообщили очевидцы. В 03:20 с пожаром удалось справиться.
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что расследование лондонского пожара в Grenfell Tower продолжается. После того, как была установлена причина возгорания из-за неисправного холодильника, следователи приступили к изучению конструкции 24-этажного небоскреба.