Полиция проверяет информацию о стрельбе на футбольном поле на улице Свободы

В Москве полиция проверяет информацию о стрельбе на северо-западе столицы на одном из футбольных полей на улице Свободы. Инцидент сняли на видео подростки, которые находились на футбольном поле, предположительно, около школы.

Ребята испугались, когда подросток начал стрелять из пистолета.

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео с места стрельбы. Судя по видео, подросток произвел два выстрела.