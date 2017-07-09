В Дагестане при столкновении «Лады Калины» и BMW погибли 4 человека

Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в Дагестане во второй половине воскресенья, 9 июля, в Буйнакском районе. В результате столкновения легковых автомобилей «Лада Калина» и BMW погибли четыре человека.

Пострадал один человек. Пострадавший госпитализирован в Центральную Городскую больницу Буйнакска.

По данным регионального управления МЧС, авария произошла на трассе Махачкала — Буйнакск, около села Новокумух. Погибли люди из машины «Лада Калина».

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.