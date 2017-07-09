Мужчина выпал из окна общежития РУДН и погиб
9 июля 2017, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в воскресенье, 9 июля, из окна общежития Российского университета дружбы народов в Москве выпал человек.
Согласно последней информации, предоставленной ГУ МВД по столице, мужчина разбился насмерть. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что около 10 часов утра прохожие нашли тело на улице Миклухо-Маклая, передает ТАСС. Предварительный осмотр погибшего свидетельствует о том, что человек скончался после падения с большой высоты.
В настоящий момент официального подтверждения этим данным нет. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.