Мужчина выпал из окна общежития РУДН и погиб

Утром в воскресенье, 9 июля, из окна общежития Российского университета дружбы народов в Москве выпал человек.

Согласно последней информации, предоставленной ГУ МВД по столице, мужчина разбился насмерть. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что около 10 часов утра прохожие нашли тело на улице Миклухо-Маклая, передает ТАСС. Предварительный осмотр погибшего свидетельствует о том, что человек скончался после падения с большой высоты.

В настоящий момент официального подтверждения этим данным нет. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.