Продавец государственных наград СССР задержан в Москве

В центре Москвы сегодня задержали человека, который подозревается в продаже государственных наград СССР.

Данную информацию в воскресенье, 9 июля, предоставили в пресс-службе ГУМВД по столице. Согласно последним данным, мужчина пытался сбыть медали "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За боевые заслуги" и некоторые другие, передает ТАСС. Уточняется, что все вышеуказанные награды представляют историческую ценность.

Возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ - "Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград". Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.