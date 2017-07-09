Десятилетний ребенок лишился глаза после игры со спиннером

Во время игры со спиннером 10-летний школьник из города Шахты Ростовской области лишился зрения. Игрушка отскочила ребенку в левый глаз и лишила его зрения. Мальчик уже перенес две сложнейших операции.

Офтальмологи удалили ребенку разбитый хрусталик. Новый ему должны пересадить в клинике Санкт-Петербурга.

Спиннером называют развлекательный и антистрессовый тренажер, особенно популярный у подростков и офисных работников. Он представляет собой игрушку с подшипником в центре и отходящими от него небольшими лопастями-крылышками. Его можно крутить в руках, чтобы отвлечься от монотонной деятельности. Особо опытные спиннеры проделывают с ним различные трюки, суть которых сводится к тому, чтобы перебросить игрушку с из одной руки в другую так, чтобы она не останавливала вращение.



