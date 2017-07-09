Под Костромой в многоквартирном доме прогремел взрыв бытового газа
9 июля 2017, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
В многоквартирном жилом доме под Костромой прогремел взрыв бытового газа.
Согласно последней информации, инцидент, в ходе которого пострадала женщина, произошел в поселке Мисково Костромского района. Представитель регионального ГУ МЧС Светлана Дергунова уточнила, что 72-летняя жительница дома получила тяжелые ожоги 80% тела и была экстренно доставлена в областную больницу Костромы. Кроме того, не менее тридцати человек были эвакуированы из здания, в настоящий момент они находятся на улице.
Как отмечает ТАСС, предварительной причиной происшествия является утечка газа. На месте работают двенадцать спасателей.