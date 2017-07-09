Под Костромой в многоквартирном доме прогремел взрыв бытового газа

В многоквартирном жилом доме под Костромой прогремел взрыв бытового газа.

Согласно последней информации, инцидент, в ходе которого пострадала женщина, произошел в поселке Мисково Костромского района. Представитель регионального ГУ МЧС Светлана Дергунова уточнила, что 72-летняя жительница дома получила тяжелые ожоги 80% тела и была экстренно доставлена в областную больницу Костромы. Кроме того, не менее тридцати человек были эвакуированы из здания, в настоящий момент они находятся на улице.

Как отмечает ТАСС, предварительной причиной происшествия является утечка газа. На месте работают двенадцать спасателей.