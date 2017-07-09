Названа причина смерти гражданки России на Крите

В воскресенье, 9 июля, стала известна причина гибели туристки из России на Крите.

Оказалось, что перед отъездом из РФ в Ираклион женщина и ее супруг съели грибы и очень сильно отравились. Как сообщает сегодня телеканала Crete TV, 41-летняя россиянка после завтрака с мужем, 14-летней дочерью и трехлетним сыном вернулась в номер и внезапно почувствовала себя плохо. Врачи, прибывшие на место констатировали смерть. Через некоторое время недомогание почувствовал и мужчина, который был оперативно доставлен в реанимацию.

Эксперты утверждают, что члены одной семьи почувствовали симптомы сильнейшего отравления лишь через несколько дней после прибытия в Грецию.