В жилом доме Сергиева Посада произошел взрыв газа, есть пострадавшие

В одном из жилых домов подмосковного Сергиева Посада произошел взрыв бытового газа, есть пострадавшие. Конструкция пятиэтажного здания не пострадала. Сотрудники газовой службы отключили подъезд от газоснабжения.



Инцидент случился в 9:40. Прибывшие на место спасатели обнаружили следы возгорания на площади 2 кв. метра. Огонь удалось потушить силами жильцов еще до приезда экстренных служб. В МЧС сообщают о двух пострадавших, состояние их здоровья не уточняется.



